Брянский школьник завоевал Гран-При всероссийского конкурса «Я в Агро»

2026, 28 июля 08:30

Брянский школьник завоевал Гран-При всероссийского конкурса «Я в Агро». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На прошлой неделе в городе Саранске прошёл полуфинал всероссийского конкурса «Я в Агро». Участие в нём приняли 500 человек из 60 регионов.

Брянскую область представила команда студентов аграрного университета, аграрного колледжа и учеников агротехклассов. В профиле «Агротехклассы» направлении «Выбирай будущее» Гран-При завоевал ученик 11 класса Кокинской школы Степан Кубышкин. Он получил приз в 100 тысяч рублей. Студентка аграрного колледжа Брянского ГАУ заняла второе место в профиле «Агроколледжи».