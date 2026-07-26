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Криминал

Брянские следователи возбудили дело о травмирования ребёнка в детсаду

2026, 26 июля 15:23
Брянские следователи возбудили дело о травмирования ребёнка в детсаду
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Следователи возбудили уголовное дело о травмирования ребёнка в частном детском саду в Брянске. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

 

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.

По версии правоохранителей, днём 8 июня на детской игровой площадке в частном дошкольном учреждении в Советском районе города Брянска малолетний воспитанник упал с горки. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

В ходе расследования стражи правопорядка также выявили нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм, отсутствие у части персонала профильного образования для работы с детьми.

Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников и руководства учреждения. Ход расследования уголовного дела контролирует руководитель следственного управления СК России по Брянской области.

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