Брянские полиатлонисты завоевали три медали чемпионата и первенство мира

2026, 07 марта 17:33

Брянские полиатлонисты завоевали три медали чемпионата и первенство мира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Сасово Рязанской области прошли чемпионат и первенство мира по полиатлону в дисциплине «3-борье с лыжной гонкой». Участие в соревнованиях приняли более 100 спортсменов из шести государств.

Среди девушек 16-17 лет на первенстве мира выступила воспитанница спортшколы «Электрон» Дятьковского района Милана Андреева. Она завоевала серебряную медаль.

Среди ветеранов третье место заняла брянская спортсменка Нина Агеева заняла третье место. Серебряным призёром стал Владимир Пасконный.