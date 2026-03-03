Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Культура

Библиотеке имени Горького в Брянске отметила 105-летие

2026, 03 марта 11:30
Библиотеке имени Горького в Брянске отметила 105-летие
Библиотеке имени Горького в Брянске отметила 105-летие. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. 

 

Центральная детская библиотека имени Горького накануне отметила 105 лет со дня основания. В читальном зале на праздничное мероприятие собрались сотрудники учреждения, представители городской и районной администраций, брянские писатели Александр Дивинский, Евгения Шапиро, Анна Воронина, Татьяна Димина, а также юные читатели. 

Воспитанники детского сада № 146 «Белоснежка» поздравили библиотеку номером «Русские наигрыши». Читательница Соломея Мчедлидзе сыграла для гостей этюд для фортепиано, а солистки фольклорного ансамбля «Красны девицы» исполнили песни о Родине. Также на празднике выступили победители всероссийских музыкальных фестивалей МВД России, вокальный дуэт «Товарищ и майор». Валентин Фирсова и Сергей Непша исполнили песню «Ни шагу назад!».

