Иномарка столкнулась с тепловозом в Клинцовском районе накануне

2026, 02 марта 09:42
Иномарка столкнулась с тепловозом в Клинцовском районе накануне
Мужчина и женщина погибли при столкновении иномарки с тепловозом в Клинцовском районе накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Днём 1 марта на улице Ленина Коржовко-Голубовского сельского поселения в Клинцовском районе произошла авария. 28-летний мужчина за рулём автомобиля Renault Megane при проезде регулируемого железнодорожного переезда перегона 163 км «Робчик — Клинцы» проигнорировал запрещающий сигнал светофора и звуковую сигнализацию. В иномарку на путях врезался тепловоз. 

28-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте. Водителя с тяжёлыми травмами отвезли в больницу, где он умер.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

