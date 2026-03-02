Иномарка столкнулась с тепловозом в Клинцовском районе накануне

Мужчина и женщина погибли при столкновении иномарки с тепловозом в Клинцовском районе накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Днём 1 марта на улице Ленина Коржовко-Голубовского сельского поселения в Клинцовском районе произошла авария. 28-летний мужчина за рулём автомобиля Renault Megane при проезде регулируемого железнодорожного переезда перегона 163 км «Робчик — Клинцы» проигнорировал запрещающий сигнал светофора и звуковую сигнализацию. В иномарку на путях врезался тепловоз.

28-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте. Водителя с тяжёлыми травмами отвезли в больницу, где он умер.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.