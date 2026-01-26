Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские спортсмены завоевали четыре награды на турнире «Меч без Имени» в Москве

2026, 26 января 17:35
Брянские бойцы завоевали четыре награды на турнире «Меч без Имени» в Москве. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В столице в минувшие выходные прошёл Кубок Москвы по современному мечевому бою  «Меч без Имени». Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Брянской области. 

Бронзовые медали завоевали воспитанники школы города Карачева Андрей Хоменков и Дмитрий Савватеев. Также третье место заняла ученица школы №36 Брянска Вероника Фоменкина.

Руководитель сборной и тренер Матвей Грин также вышел на бой и завоевал серебряную медаль.

