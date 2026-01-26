Брянские спортсмены завоевали четыре награды на турнире «Меч без Имени» в Москве

2026, 26 января 17:35

Брянские бойцы завоевали четыре награды на турнире «Меч без Имени» в Москве. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В столице в минувшие выходные прошёл Кубок Москвы по современному мечевому бою «Меч без Имени». Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Брянской области.

Бронзовые медали завоевали воспитанники школы города Карачева Андрей Хоменков и Дмитрий Савватеев. Также третье место заняла ученица школы №36 Брянска Вероника Фоменкина.

Руководитель сборной и тренер Матвей Грин также вышел на бой и завоевал серебряную медаль.