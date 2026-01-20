Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские танцоры привезли 13 медалей из Смоленска

2026, 20 января 18:48
Брянские танцоры привезли 13 медалей из Смоленска
Брянские танцоры привезли 13 медалей из Смоленска. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

 

18 января в Смоленске прошли соревнования по танцевальному спорту. Участие в турнире приняли воспитанники студии спортивного танца «ГРАНД» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

Тимофей Снытко и Элиша Олейник завоевали высшие награды в медленном вальсе, Самбе, Ча Ча Ча и Суперкубке. На счету Игоря Селиванова и Алёны Долбоносовой четыре золотые медали и одна серебряная. Артём Колбасов стал первым в Ча Ча Ча и Суперкубке, а вторым — в медленном вальсе и самбе.

