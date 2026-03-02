Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Брянец лишился машины за вождение без водительского удостоверения

2026, 02 марта 17:37
Брянец лишился машины за вождение без водительского удостоверения
Брянец лишился машины за вождение без водительского удостоверения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Уголовное дело о вождении без прав рассмотрел брянский суд. Приговор выслушал  37-летний житель Погарского района.  

Вечером 10 декабря 2025 года в посёлке Погар на улице 2-й квартал мужчину за рулём автомобилем Nissan Almera остановили сотрудники ДПС. Водительского удостоверения предъявить полицейским фигурант не смог. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона. 

Суд приговорил виновного к 100 часам обязательных работ. Автомобиль Nissan Almera был конфискован и обращен в доход государства. Решение в законную силу не вступило. 

