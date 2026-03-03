Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Искусство

Зарплата работников культуры в Брянске выросла на 8,4 тысячи

2026, 03 марта 14:22
Зарплата работников культуры в Брянске выросла на 8,4 тысячи
Источник фото

Зарплата работников культуры в Брянске выросла на 8,4 тысячи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

На оперативном совещании при главе городской администрации Александре Макарове обсудили работу учреждений культуры в минувшем году. В Брянске работает более 60 учреждений культуры: школы искусств, кинотеатры, библиотеки, парки, выставочные залы, Дворцы и Дома культуры. За год в них прошил свыше тысяч мероприятий 

Начальник управления культуры Эдуард Амелькин уточнил, что в 2025 году на 8,4 тысячи вырос средний уровень зарплаты работников культуры. Он составил почти 54 тысячи рублей.

В 2025 году по программе инициативного бюджетирования была благоустроена летняя эстрада Дворца культуры железнодорожников, построен многофункциональный центр «Литературная беседка» в парке имени А.К. Толстого, отремонтирован пилон «Кургана Бессмертия» и обновлена территория у Дворца культуры и искусства.

«В конце декабря введена в эксплуатацию пристройка к зданию детской школы искусств №10, здесь начат учебный процесс. Чуть раньше, летом, в этой школе была отремонтирована кровля старого здания. 30 сентября торжественно открылась капитально отремонтированная детская библиотека №6 имени К.Г. Паустовского в посёлке Белые Берега. По федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» в посёлке была создана модельная библиотека, для неё закупили новую мебель, книги и мультимедийное оборудование», — уточнил Эдуард Амелькин.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Библиотеке имени Горького в Брянске отметила 105-летие
03 марта 11:30
Библиотеке имени Горького в Брянске отметила 105-летие
«Авто-Ураган» будет следить за нарушителями правил парковки в Брянске
02 марта 16:39
«Авто-Ураган» будет следить за нарушителями правил парковки в Брянске
Ямочный ремонт дорог проходит в Брянске
02 марта 12:53
Ямочный ремонт дорог проходит в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14371) брянск (6826) ДТП (2691) ГИБДД (2220) прокуратура (2039) уголовное дело (2003) Александр Богомаз (1871) суд (1786) авария (1645) мчс (1498) коронавирус (1272) умвд (1038)