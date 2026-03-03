Зарплата работников культуры в Брянске выросла на 8,4 тысячи

2026, 03 марта 14:22

Зарплата работников культуры в Брянске выросла на 8,4 тысячи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На оперативном совещании при главе городской администрации Александре Макарове обсудили работу учреждений культуры в минувшем году. В Брянске работает более 60 учреждений культуры: школы искусств, кинотеатры, библиотеки, парки, выставочные залы, Дворцы и Дома культуры. За год в них прошил свыше тысяч мероприятий

Начальник управления культуры Эдуард Амелькин уточнил, что в 2025 году на 8,4 тысячи вырос средний уровень зарплаты работников культуры. Он составил почти 54 тысячи рублей.

В 2025 году по программе инициативного бюджетирования была благоустроена летняя эстрада Дворца культуры железнодорожников, построен многофункциональный центр «Литературная беседка» в парке имени А.К. Толстого, отремонтирован пилон «Кургана Бессмертия» и обновлена территория у Дворца культуры и искусства.

«В конце декабря введена в эксплуатацию пристройка к зданию детской школы искусств №10, здесь начат учебный процесс. Чуть раньше, летом, в этой школе была отремонтирована кровля старого здания. 30 сентября торжественно открылась капитально отремонтированная детская библиотека №6 имени К.Г. Паустовского в посёлке Белые Берега. По федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» в посёлке была создана модельная библиотека, для неё закупили новую мебель, книги и мультимедийное оборудование», — уточнил Эдуард Амелькин.