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Здоровье

Врачи из Белгородской области изучают опыт Брянской станции переливания крови

2026, 10 сентября 11:54
Врачи из Белгородской области изучают опыт Брянской станции переливания крови
Источник фото

Врачи из Белгородской области изучают опыт применения сухих компонентов крови Брянской станции переливания крови. Об этом сообщили в соцсетях учреждения. 

 

В Брянскую область прибыли медики из Белгородской области.  Передовым опытом применения сухих компонентов крови для спасения жизни людей, пострадавших от атак ВСУ, с ними поделятся сотрудники Брянской станции переливания крови. Такое поручения медикам дал врио губернатора региона Егор Ковальчук. Также гости обсудят с сотрудниками учреждения вопросы двустороннего сотрудничества.

Представители Брянской станции переливания крови уверены, что обмен знаниями в сфере военно-полевой медицины и трансфузиологии поможет сохранить ещё больше жизней.

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