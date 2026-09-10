Врачи из Белгородской области изучают опыт Брянской станции переливания крови

2026, 10 сентября 11:54

Врачи из Белгородской области изучают опыт применения сухих компонентов крови Брянской станции переливания крови. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

В Брянскую область прибыли медики из Белгородской области. Передовым опытом применения сухих компонентов крови для спасения жизни людей, пострадавших от атак ВСУ, с ними поделятся сотрудники Брянской станции переливания крови. Такое поручения медикам дал врио губернатора региона Егор Ковальчук. Также гости обсудят с сотрудниками учреждения вопросы двустороннего сотрудничества.

Представители Брянской станции переливания крови уверены, что обмен знаниями в сфере военно-полевой медицины и трансфузиологии поможет сохранить ещё больше жизней.