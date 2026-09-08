Брянские футболисты сыграли вничью в Саратове. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
5 сентября в городе Саратове прошёл матч Первенства LEON-Второй лиги А (Золото). На стадионе «Локомотив» встретились «Динамо-Брянск» и местный «Сокол». Встреча закончилась вничью со счётом 2:2.
Предыдущая официальная встреча между командами была 2023 годом. Тогда динамовцы выиграли со счетом 2:1.
Следующий матч «Динамо-Брянск» сыграет против ФК «Динамо» из Кирова на своём поле 13 сентября.
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