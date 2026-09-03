Пострадавшим от атак ВСУ брянцам компенсируют аренду жилья

2026, 03 сентября 18:41

Пострадавшим от атак ВСУ брянцам компенсируют аренду жилья. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в интервью ТАСС.

В Брянской области появится новая мера поддержки жителей, пострадавших от ВСУ. Тем, чьё жилье было повреждено при атаках, компенсируют затраты на аренду другой жилплощади.

«Сейчас готовятся меры по компенсации возможных расходов на аренду жилья в других муниципалитетах Брянской области. Это очень сложный комплекс работ», — отметил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в интервью ТАСС.

Фото: Александр Щербак/ТАСС