16-летняя девушка, велосипедист и пассажирка пострадали в трех ДТП на брянских дорогах

Три человека пострадали накануне, 7 октября, в результате ДТП на трассах Брянской области. Среди них несовершеннолетняя. Подробности рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Так, 16-летняя девушка угодила под колеса Ford Focus на дороге по улице Урицкого в Погаре. Иномаркой управлял 37-летний водитель. С переломом челюсти пешехода доставили в медучреждение.

В другой аварии травмировался 31-летний велосипедист. Он передвигался по автостраде «Брянск-Смоленск-Жирятино» в Жирятинском районе, когда на него наехал ВАЗ под управлением 47-летнего автомобилиста. По итогу велосипедиста пришлось госпитализировать. Медики диагностировали перелом носа и ушиб мозга.

В Трубчевском районе на дороге «Украина-Суземка» ранения получила 42-летняя пассажирка ВАЗ. Женщина была рядом со стоящей легковушкой, когда на нее налетел Mitsubishi Lancer. Предварительно установлено, что 49-летний водитель иномарки не смог справиться с управлением. По итогу Mitsubishi вынесло на обочину, где и произошло сначала столкновение с ВАЗ. Потом иномарку ударом отбросило на потерпевшую. Женщину госпитализировали с различными травмами.

По каждому факту проводится проверка, пояснили в Госавтоинспекции.