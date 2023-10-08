Город32

16-летняя девушка, велосипедист и пассажирка пострадали в трех ДТП на брянских дорогах

2023, 08 октября 11:54 На дорогах
16-летняя девушка, велосипедист и пассажирка пострадали в трех ДТП на брянских дорогах
Источник фото

Три человека пострадали накануне, 7 октября, в результате ДТП на трассах Брянской области. Среди них несовершеннолетняя. Подробности рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Так, 16-летняя девушка угодила под колеса Ford Focus на дороге по улице Урицкого в Погаре. Иномаркой управлял 37-летний водитель. С переломом челюсти пешехода доставили в медучреждение.

В другой аварии травмировался 31-летний велосипедист. Он передвигался по автостраде «Брянск-Смоленск-Жирятино» в Жирятинском районе, когда на него наехал ВАЗ под управлением 47-летнего автомобилиста. По итогу велосипедиста пришлось госпитализировать.  Медики диагностировали перелом носа и ушиб мозга.

В Трубчевском районе на дороге «Украина-Суземка» ранения получила 42-летняя пассажирка ВАЗ. Женщина была рядом со стоящей легковушкой, когда на нее налетел Mitsubishi Lancer. Предварительно установлено, что 49-летний водитель иномарки не смог справиться с управлением. По итогу Mitsubishi вынесло на обочину, где и произошло сначала столкновение с ВАЗ. Потом иномарку ударом отбросило на потерпевшую. Женщину госпитализировали с различными травмами.

По каждому факту проводится проверка, пояснили в Госавтоинспекции.

Читайте также

Новости регионов

06.10.2023 16:25
Дополнительная остановка на станции Васьково назначена двум пригородным поездам Смоленской области
Для удобства пассажиров с 5 октября двум пригородным поездам сообщением Смоленск-Рославль-1 назначена дополнительная остановка на станции Васьково. В связи с этим незначительно изменится время прибытия и отправления поездов № 6902 Рославль-1 – Смоленск и № 6906 Смоленск – Рославль-1, также внесены корректировки в расписание пригородных поездов № 6904 Брянск-1-Орловский – Рославль-1 и № 6604 Жуковка

Актуальные темы

Лента новостей
Четыре района Брянщины попали под обстрел ВСУ
Общество
Картофель по 10 рублей продают на ярмарках в Брянске
Политика
Посол по особым поручениям МИД России прибыл на Брянщину
Лента новостей
Дома и ЛЭП пострадали при утреннем обстреле Брянщины
Общество
Брянская семья победила во Всероссийском конкурсе

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Ты не один: создатели сериала «Плакса» запускают сайт против буллинга
Ты не один: создатели сериала «Плакса» запускают сайт против буллинга

Национальная Медиа Группа, видеосервис Wink, телеканал СТС и «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» представляют проект для помощи детям, родителям и учителям, столкнувшимся с травлей. Он реализует социальную миссию музыкальной драмы «Плакса» (16+) — максимально раскрыть тему буллинга, рассказать всем, кто может столкнуться с этим явлением, как распознать травлю и как противостоять ей. Новые примеры зрители увидят в третьем эпизоде сериала, премьера которого состоится в Wink 5 октября.

Погрузка на железной дороге в Брянской области выросла на 4,9% в январе-сентябре
Погрузка на железной дороге в Брянской области выросла на 4,9% в январе-сентябре

В январе-сентябре текущего года погрузка на станциях ОАО «РЖД» в Брянской области составила более 1,7 млн тонн, что на 4,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В Брянскэнерго прошел День охраны труда
В Брянскэнерго прошел День охраны труда

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоялся очередной день охраны труда (ОТ). Он проводится ежемесячно с целью предупреждения травматизма, повышение культуры производства, оперативного выявление и ликвидации недостатков в вопросах охраны труда.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.