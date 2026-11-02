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Брянские пловцы привезли шесть медалей с турнира в Казани

2026, 02 ноября 12:25
Брянские пловцы привезли шесть медалей с турнира в Казани
Источник фото

Брянские пловцы привезли шесть медалей с всероссийских соревнований в Казани. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшие выходные в городе Казани прошли всероссийские соревнования по плаванию «Мэд Вейв Челлендж». В турнире приняли участие 1378 пловцов из 43 регионов. 

Брянскую область представляли воспитанники спортшколы «Дельфин». Матвей Федоренко Матвей завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров брассом. Также она стал серебряным призёром на дистанциях 50 и 100 метров брассом. Третье место спортсмен занял на дистанции 100 метров вольным стилем.

Кроме того, Егор Филюков стал вторым на дистанции 50 метров на спине. А в эстафете брянская команда пришла на финиш третьей.

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