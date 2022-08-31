Больше всего мобильников похитили в Бежицком и Советском районах Брянска

За 7 месяцев больше всего телефонов украли в двух районах Брянска. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

В ведомстве проанализированы данные о хищении мобильных телефонов в Брянской области за январь-июль этого года. Всего за 7 месяцев произошло 287 таких преступлений. 88% – это кражи. Чуть больше 8% составляют грабежи. В 2,8% случаем телефонами завладели мошенники. Меньше всего смартфоны интересуют разбойников.

Наибольшее число таких преступлений произошло в Бежицком и Советском районах Брянска – по 50 происшествий в каждом. Кроме того, в лидерах Володарский и Фокинский районы областного центра, а также Клинцовский и Брянский районы области.