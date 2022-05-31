Брянцев предупредили о новой схеме мошенничества

Потерпевших просят активировать коды.

Брянские полицейские предупредили жителей о новой схеме мошенничества.

На сотовые телефоны звонят якобы представители мобильных операторов и сообщают, что срок действия SIM-карты абонента истек. А потом предлагают заменить её, не выходя из дома.

Абонентам направляют коды и просят их активировать. Так злоумышленники получают доступ к банковской карте и списывают деньги.

В полиции рекомендуют уточнять информацию по если собеседник представляется официальным телефонам сотового оператора.