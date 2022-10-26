Брянцев предупредили об опасности писем про отсрочки от мобилизации

Не открывать письма от незнакомых отправителей с вариациями относительно отсрочки от мобилизации в теме рекомендуют специалисты центра разработки антивирусных программ «Лаборатория Касперского».

Они поясняют, что в последнее время в связи с проводимой в стране частичной мобилизации, активизировались хакеры, которые используют ее в своих криминальных целях.

При открытии такого письма, запускается макрос, который устанавливает на гаджет пользователя вредоносное ПО, а оно сообщает на сервер хакеров о заражении устройства и передает с него файлы по их запросу.

Во избежание утечек информации, которая не должна попадать в чужие руки, компаниям рекомендуется устанавливать многоступенчатую защиту своих устройств и повышать цифровую грамотность сотрудников.