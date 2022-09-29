Брянец получил реальный срок и штраф за шантаж подруги интимным видео

Фокинский районный суд Брянска приговорил к пяти годам колонии и штрафу в пятьдесят тысяч рублей тридцатипятилетнего жителя областного центра, которого признал виновным сразу по трем статьям УК РФ — нарушении неприкосновенности частной жизни, вымогательстве и публикации порнографии.

Как сообщает областная прокуратура, во время одной из интимных встреч со своей девушкой осужденный записал происходящее между ними на видео с помощью мобильного телефона.

Затем, после ссоры с ней, стал требовать у нее тридцать тысяч рублей, угрожая в противном случае опубликовать ролик.

И свою угрозу, не получив денег выполнил — разместил видео в соцсети с указанием персональных данных потерпевшей.