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ДТП

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Гордеевском районе в субботу

2026, 10 ноября 09:09
Три человека пострадали в ДТП на трассе в Гордеевском районе в субботу
Источник фото

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Гордеевском районе в субботу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Ночью 7 ноября на 1-м километре автомобильной дороге регионального значения «Гордеевка-Ширяевка» в Гордеевском районе произошла авария. 18-летний водитель не справился с управлением автомобиля Hyundai. Иномарка съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево.

Водитель и два пассажиры получили травмы. Их доставили в больницу.

Инспекторы составили на молодого человека административные протоколы за вождение без прав и полиса ОСАГО.

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