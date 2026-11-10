Три человека пострадали в ДТП на трассе в Гордеевском районе в субботу

2026, 10 ноября 09:09

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Гордеевском районе в субботу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Ночью 7 ноября на 1-м километре автомобильной дороге регионального значения «Гордеевка-Ширяевка» в Гордеевском районе произошла авария. 18-летний водитель не справился с управлением автомобиля Hyundai. Иномарка съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево.

Водитель и два пассажиры получили травмы. Их доставили в больницу.

Инспекторы составили на молодого человека административные протоколы за вождение без прав и полиса ОСАГО.