Девять медалей завоевали брянские тяжелоатлеты на чемпионате ЦФО

2026, 03 ноября 14:18

Девять медалей завоевали брянские тяжелоатлеты на чемпионате ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Рыбинске на прошлой неделе состоялся чемпионат Центрального федерального округа по пауэрлифтингу. Спортсмены состязались в дисциплинах «жим» и «жим классический».

В весовой категории до 63 кг выступила воспитанница Суземской спортшколы Галина Любезная. Она завоевала золотую медаль. Также Мастер спорта стала абсолютной победительницей чемпионата среди женщин.

Первое место в категории 69 кг заняла представительница Климовской спортшколы Мария Гулидова. Также она стала третьей в абсолютном зачёте среди женщин.

Серебряными призёрами стали спортсмены из Климово Алина Николаенко, Кирилл Шумских и Алексей Здориков.

Представители Брянска Вячеслав Леонов и Павел Апухтин завоевали золотые медали.