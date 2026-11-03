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Девять медалей завоевали брянские тяжелоатлеты на чемпионате ЦФО

2026, 03 ноября 14:18
Девять медалей завоевали брянские тяжелоатлеты на чемпионате ЦФО
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Девять медалей завоевали брянские тяжелоатлеты на чемпионате ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.  

 

В городе Рыбинске на прошлой неделе состоялся чемпионат Центрального федерального округа по пауэрлифтингу. Спортсмены состязались в дисциплинах «жим» и «жим классический». 

В весовой категории до 63 кг выступила воспитанница Суземской спортшколы Галина Любезная. Она завоевала золотую медаль. Также Мастер спорта стала абсолютной победительницей чемпионата среди женщин. 

Первое место в категории 69 кг заняла представительница Климовской спортшколы Мария Гулидова. Также она стала третьей в абсолютном зачёте среди женщин. 

Серебряными призёрами стали спортсмены из Климово Алина Николаенко, Кирилл Шумских и Алексей Здориков. 

Представители Брянска Вячеслав Леонов и Павел Апухтин завоевали золотые медали.

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