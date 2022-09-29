Брянец расплачивался за продукты чужой картой

В Брянске полиция задержала жителя областного центра 24 лет, которого подозревает в похищении и использовании чужой банковской карты.

Об исчезновении карты и несанкционированнм списании с нее средств в отдел полиции Володарского района заявил 64-летний брянец.

По его словам, пока он заметил пропажу, неизвестные злоумышленники успели списать с нее 12 тысяч рублей.

Полицейские вышли на подозреваемого, который, по версии следствие, оказался ранее судимым и находился в федеральном розыске из-за другого преступления. Он признался, что завладел чужой картой и рассчитывался ей за продукты.

Задержанный отправлен под арест, решается вопрос об открытии уголовного дела.