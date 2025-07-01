Брянские полицейские раскрыли кражу 124 тысяч рублей из чужого дома

Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже 124 тысяч рублей из чужого дома. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о краже крупной суммы денег. В преступлении подозревают 24-летнего жителя Клинцов.

По версии правоохранителей, в апреле текущего года фигурант забрался в дом жительницы Клинцов. Воспользовавшись отсутствием собственницы, злоумышленник похитил оттуда 124 тысяч рублей.

Фигуранта задержали. Ему предъявили обвинение. Причиненный потерпевшей ущерб мужчина возместил.