Дело о краже шкатулки с украшениями из квартиры в Брянске рассмотрит суд

2026, 09 ноября 13:52

Иностранца, обвиняемого в краже шкатулки с украшениями на 230 тысяч рублей из квартиры, ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о квартирной краже. Приговор выслушает 48-летний иностранец.

По версии следствия, в августе 2026 года мужчина, отжав створку окна, проник в квартиру на первом этаже дома в областном центре. Он похитил шкатулку с ювелирными украшениями. Ущерб превысил 230 тысяч рублей.

Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Вину он признал.