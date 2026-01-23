Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские полицейские за один день раскрыли кражу из дома

2026, 23 января 08:36
Брянские полицейские за один день разыскали рецидивиста, подозреваемого в краже из дома. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

 

В полицию обратился житель Стародубского района. Несколько недель заявитель отсутствовал дома. За это время в его жилье забрался вор. Злоумышленник выставил окно и забрал телевизионную приставку, часы, декоративный нож, кофе и бутылку крепкого спиртного.

В тот же день оперативники уголовного розыска задержали 35-летнего брянца. Мужчина уже был судим за разбойное нападение Похищенное имущество правоохранители у него изъяли.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

