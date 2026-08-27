Брянский суд взыскал с недобросовестного подрядчика 55 млн рублей

2026, 27 августа 13:56

Брянский суд взыскал с недобросовестного подрядчика 55 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры Брянской области выявили нарушение законодательства о контрактной системе. В 2022 году в городе Новозыбкове руководство школы заключило с подрядной организацией контракт на проведение работ по капремонту стоимостью более 55 млн рублей.

В заявке на участие в торгах подрядчик представил недостоверные сведения о наличии опыта работ в строительной сфере. Организация победила и заключила контракт при отсутствии законных оснований, нарушив интересы других участников.

Прокуратура направила в суд иск о признании контракта ничтожным. Арбитражный суд Брянской области удовлетворил требования и взыскал с подрядчика более 55 млн рублей. Решение не вступило в законную силу.