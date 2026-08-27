Более трёх километров трассы Комаричи-Севск отремонтировали по нацпроекту

2026, 27 августа 13:36

Более трёх километров трассы Комаричи-Севск отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Севском районе Брянской области завершился капитальный ремонт трассы Комаричи-Севск. 3,4 километра дороги обновила подрядная организация ООО «Брянскагропромдорстрой».

Рабочие отремонтировали водопропускную трубу и уложили новое асфальтобетонное покрытие. Также специалисты укрепили обочины, обновлении пересечения и примыкания. В завершении ремонта подрядчик установил новые дорожные знаки и нанёс разметку.

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».