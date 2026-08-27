Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Более трёх километров трассы Комаричи-Севск отремонтировали по нацпроекту

2026, 27 августа 13:36
Более трёх километров трассы Комаричи-Севск отремонтировали по нацпроекту
Источник фото

Более трёх километров трассы Комаричи-Севск отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Севском районе Брянской области завершился капитальный ремонт трассы Комаричи-Севск. 3,4 километра дороги обновила подрядная организация ООО «Брянскагропромдорстрой».

Рабочие отремонтировали водопропускную трубу и уложили новое асфальтобетонное покрытие. Также специалисты укрепили обочины, обновлении пересечения и примыкания. В завершении ремонта подрядчик установил новые дорожные знаки и нанёс разметку.

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянский суд взыскал с недобросовестного подрядчика 55 млн рублей
27 августа 13:56
Брянский суд взыскал с недобросовестного подрядчика 55 млн рублей
Дело о хищении алкоголя на 68 тысяч рублей рассмотрит брянский суд
27 августа 13:47
Дело о хищении алкоголя на 68 тысяч рублей рассмотрит брянский суд
Брянские полицейские составили более 10 протоколов за неисполнение родительских обязанностей
27 августа 13:14
Брянские полицейские составили более 10 протоколов за неисполнение родительских обязанностей

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16273) брянск (7184) ДТП (2849) ГИБДД (2417) прокуратура (2172) уголовное дело (2119) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1715) мчс (1578) коронавирус (1272) дороги (1132)