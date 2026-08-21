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ЖКХ

Новые трубопроводы укладывают на дублёре улицы Карачижской в Брянске

2026, 21 августа 12:45
Новые трубопроводы укладывают на дублёре улицы Карачижской в Брянске
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Новые трубопроводы укладывают на дублёре улицы Карачижской в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Брянске продолжается строительство дороги-дублёра улицы Карачижской. Ход работ проверили глава горадминистрации Александр Макаров вместе с заместителем Иваном Квасовым.

На первой локации компания «Вист-сервис» перестраивают систему водоснабжения и канализации. Специалисты укладывают новые трубопроводы со стальным футляром для защиты сети в местах пересечения с автомобильной дорогой. Старые трубопроводы после переключения демонтируют. 

Генеральный подрядчик «Брянскавтодор» в это время укладывает водопропускные трубы и формирует насыпи. Следующий этап — устройство дорожной одежды.

«Проект сложен в исполнении. Это и масштаб самого объекта, и перенос сетей, и организация большого объёма выкупа земель. Но автомагистраль необходима городу, её ждут. Дорога-дублёр позволит значительно снизить нагрузку на центральные улицы Брянска. Мы надеемся, что все сложности удастся преодолеть», — подчеркнул Александр Макаров.

Дублёр улицы Карачижской строят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На работы предусмотрено более 1 миллиарда 634 миллионов рублей. Длина магистрали превысит три километра.

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