Брянского застройщика ждёт суд за обман более трёхсот дольщиков

Перед судом предстанет гендиректор брянской фирмы, обвиняемый в обмане более трёхсот дольщиков на 590 млн рублей. Об этом сообщили в следственном комитете России.

Суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют генерального директора строительной организации.

По версии правоохранителей, с февраля 2019 по ноябрь 2022 года мужчина получил от более трёхсот дольщиков жилых комплексов «Гвардейский» и «Огни Маяка» в Володарском районе областного центра свыше 590 млн рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

По ходатайству следователя суд наложил арест на счета и недвижимость обвиняемого.