Бывшего адвоката брянский суд отправил в колонию за взятки

Бывшего адвоката брянский суд отправил в колонию за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В законную силу вступил приговор Брянского районного суда по уголовному делу о посредничество во взяточничестве. В преступлении обвинили адвоката Краснодарской краевой коллегии адвокатов.

В 2020 года фигурант выступил посредником в передаче 50 тысяч долларов США сотруднику УМВД России по Брянску. Деньги предназначены за непривлечение жителя областного центра к уголовной ответственности.

Кроме того, в декабре 2020 года адвокат вновь потребовал у брянца 200 тысяч долларов США для полицейского за непривлечение к уголовной ответственности. Но потерпевший отказался.

Суд приговорил виновного к семи годам и четырём месяцам в колонии строгого режима и 7 млн 44 тыс 130 рублей штрафа. Также он лишён права заниматься адвокатской деятельностью.

Защитник осужденного оспорил приговор, но Брянский областной суд оставил его в силе.