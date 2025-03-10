Бывшего полицейского брянский суд отправил в колонию за получение взятки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Суд вынес приговор по уголовному делу о получении взятки в крупном размере. На скамье подсудимых оказался бывший начальник оперативного отделения УМВД России по городу Брянску.

С августа 2020 года по декабрь 2022 года полицейский через посредника получил от индивидуального предпринимателя, незаконно торгующего контрафактными сигаретами, 640 тысяч рублей. За деньги страж порядка обеспечивал беспрепятственное ведение незаконного бизнеса.

Суд приговорил виновного шести годам в колонии строгого режима и штрафу в 3 млн 200 тысяч рублей. Он также лишён специального звания подполковник полиции и возможности занимать должности на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.