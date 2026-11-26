Сарафан из села и мелодия из экспедиции: брянский способ хранить наследие

2026, 26 ноября 17:04

Гудки, гусли, волынка, кугиклы, гармошка, шумовые и другие инструменты звучат в Брянске не в музейной тишине, а прямо в зале, среди публики. Концерты «Красной горки» устроены так, что зритель быстро перестаёт быть зрителем и пускается в пляс вместе с артистами. За этой идеей стоит почти тридцать лет работы.

Русская фольклорная академия «Красная горка» появилась в 1997 году. У истоков стояла Лариса Калугина, заслуженный работник культуры России, она и сегодня остаётся руководителем. Работают они в самом центре, в Губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина.

Начиналось всё со сбора материала. Этнографические и фольклорные экспедиции по брянским сёлам, расшифровка песен, обрядов и наигрышей, затем выставки, сборники, свой музей традиционного костюма и крестьянского быта. Коллекция пополняется до сих пор, но подход к ней не музейный. Собранные вещи надевают на выступления, потому что костюм должен жить, а не пылиться под стеклом. С репертуаром та же логика: записанные в экспедициях мелодии и обряды звучат со сцены, частью в современной обработке, и соседствуют с духовными песнопениями и авторской патриотической песней.

Дальше – фестивальное движение, которое академия во многом и создала. Международный фестиваль «Красная горка» имени В. В. Гаврилова, «Радунице, сердце радуйся» для детских и юношеских коллективов, межрегиональный «Ивана Купала», областные «Широкая Масленица» и «Слетье». За каждым названием стоит работа целой команды, и Лариса Калугина говорит об этом прямо. Перечислять поименно она не берётся, потому что назвать одних и промолчать о других было бы нечестно. Отдельное спасибо достаётся всем, кто годами рядом и тянет вместе с ней эту ношу, тяжёлую и одновременно приятную.

Детская фольклорная школа «Калинушка» выросла из той же академии и работает по тем же правилам. Ученики ездят в экспедиции, поют на праздниках, выступают на благотворительных акциях, а взрослые рядом продолжают собирать материал и выходить на сцену. Традиция передаётся в общем деле, без лекций и лозунгов.

Есть у коллектива и другая работа. Концерты для военнослужащих, в том числе для бойцов отряда «БАРС-Брянск». Мастер-классы и семинары для специалистов культуры и образования с новых территорий, помощь со сценическими костюмами и оборудованием. Из недавнего – гастроли по области с этно-мюзиклом «Сундучок брянских сказок» и спектаклем «Брянский боярин Пересвет – защитник земли русской», участие в конференции к 90-летию Дворца.

В регионе, где русских около 96 процентов, вопрос «зачем всё это» задается регулярно. Ответ у Калугиной короткий: музеев и выставочных залов мало, если рядом нет живого дела, к которому можно прикоснуться руками. «У нас большие планы и большое будущее, – говорит она. – Мы работаем для вас и наших детей, и от нас зависит сохранение бесценного этнокультурного наследия малой родины — самобытного лица брянской земли».

Фото: Русская фольклорная академия “Красная горка”