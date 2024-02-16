Дело о хищении денег при строительстве спорткомплекса в Брянске рассмотрит суд

Дело о хищении более 8,2 млн рублей при строительстве спорткомплекса в Брянске рассмотрит суд. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В преступлении обвиняют двоих руководителей коммерческой организации из Московской области.

По версии следствия, с июня 2020 года по октябрь 2021 года мужчины в рамках заключенного муниципального контракта на строительство спортивно- оздоровительного комплекса в Бежицком районе Брянска подделали документы о выполненных работах и использованных материалах. Они похитили более 8,2 млн рублей.

Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России.

На имущество обвиняемых наложен арест. Один из фигурантов находится под стражей, а другой отбывает наказание в колонии по приговору суда о другом мошенничестве.