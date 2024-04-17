Десять курьеров телефонных мошенников задержали брянские полицейские

Правоохранители задержали восемь брянцев и двух иностранцев, помогавшим телефонным мошенникам обманывать пенсионеров. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Оперативники уголовного розыска брянской полиции задержали восемь местных жителей и двух иностранных граждан, подозреваемых в мошенничестве.

«Предварительно установлено, что телефонные аферисты звонили пожилым гражданам и сообщали, что их родственник стал виновником ДТП. Поверившим в это пенсионерам объясняли, что для освобождения близкого человека от уголовной ответственности необходимо передать деньги курьеру, который придет к ним домой. Общий ущерб от двенадцати эпизодов противоправной деятельности превысил три миллиона рублей», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Курьеров полицейские задержали. Среди них оказались четверо подростков. Предложение о работе они нашли в Интернете. Часть денег злоумышленники оставляли себе в качестве вознаграждения.

Возбуждены уголовные дела. Совершеннолетние фигуранты находятся под стражей, а подростки – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.