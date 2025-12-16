Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ДТП

Легковушка врезалась в светофор на перекрёстке в Брянске

2025, 16 декабря 11:38
Два человека пострадали при столкновении легковушки со светофором на перекрёстке в Брянске. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.  

 

Днём 15 декабря на перекрёстке Ильи Иванова и Николая Амосова в Брянске произошла авария. 22-летний водитель не справился с управлением автомобиля LADA GRANTA и врезался в светофор. 

71-летняя пассажирка получила черепно-мозговую травму. Водитель сломал ногу и ушиб голову. Пострадавших госпитализировали. 

Предварительная причина ДТП — превышение скорости движения. Полицейские разбираются в обстоятельства аварии.

