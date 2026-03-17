В посёлке Радица-Крыловка готовятся к паводку

2026, 17 марта 15:35

В посёлке Радица-Крыловка готовятся к паводку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Бежицком районе Брянска коммунальные и экстренные службы готовятся к пропуску паводковых вод. Основные работы развернулись в посёлке Радица-Крыловка. Сотрудники дорожного управления очищают от наледи дороги, чистят водоотводные канавы и оголовки водопропускных труб системы водоотведения на улицах XXII Съезда КПСС, Петровской, Индустриальной и Болховской.

Спасатели уточняют списки проживающих и информируют жителей подтопляемых зон о действиях при возможном паводке. Людям вручают памятки.