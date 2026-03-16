Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Четыре территории выбрали для благоустройства в Брянске в будущем году

2026, 16 марта 17:54
Четыре территории выбрали для благоустройства в Брянске в будущем году
Источник фото

Четыре территории выбрали для благоустройства в Брянске в будущем году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В горадминистрации прошло заседание общественной муниципальной комиссии. Её провёл замглавы Ивана Квасова. Депутаты, сотрудники горадминистрации и главы районов обсудили благоустройство территорий по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2027 году. 

Свои проекты представили главы районов города Брянска. После обсуждения на голосование вынесли четыре территории:

— бульвар с розарием напротив дома №15 на улице Комсомольской в Бежицком районе;

— «Липовую аллею» на улице Брянского Фронта в Советском районе;

— сквер «Паровоз» на улице Гомельской в Фокинском районе;

— сквер «Есенинский» на улице 2-я Мичурина в Володарском районе.

Выбирать территорию для благоустройства будут жители с 21 апреля по 12 июня.  Победивший в онлайн-голосовании проект обновят в 2027 году.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Мост в в посёлке Алтухово Навлинского района отремонтируют по нацпроекту
16 марта 13:48
Мост в в посёлке Алтухово Навлинского района отремонтируют по нацпроекту
На капремонт дорог в Брянске в 2026 году из казны выделено более миллиарда рублей
16 марта 12:18
На капремонт дорог в Брянске в 2026 году из казны выделено более миллиарда рублей
Пассажиры троллейбуса №14 не пострадали при ракетном ударе по Брянску
13 марта 13:47
Пассажиры троллейбуса №14 не пострадали при ракетном ударе по Брянску

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14498) брянск (6850) ДТП (2698) ГИБДД (2235) прокуратура (2049) уголовное дело (2015) Александр Богомаз (1895) суд (1786) авария (1645) мчс (1505) коронавирус (1272) умвд (1044)