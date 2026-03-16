Четыре территории выбрали для благоустройства в Брянске в будущем году

2026, 16 марта 17:54

Четыре территории выбрали для благоустройства в Брянске в будущем году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В горадминистрации прошло заседание общественной муниципальной комиссии. Её провёл замглавы Ивана Квасова. Депутаты, сотрудники горадминистрации и главы районов обсудили благоустройство территорий по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2027 году.

Свои проекты представили главы районов города Брянска. После обсуждения на голосование вынесли четыре территории:

— бульвар с розарием напротив дома №15 на улице Комсомольской в Бежицком районе;

— «Липовую аллею» на улице Брянского Фронта в Советском районе;

— сквер «Паровоз» на улице Гомельской в Фокинском районе;

— сквер «Есенинский» на улице 2-я Мичурина в Володарском районе.

Выбирать территорию для благоустройства будут жители с 21 апреля по 12 июня. Победивший в онлайн-голосовании проект обновят в 2027 году.