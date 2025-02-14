Два автомобиля столкнулись на трассе в Карачевском районе

Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей на трассе в Карачевском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Карачевском районе на 78-м километре федеральной дороги «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 29-летний водитель за рулём автомобиля Volkswagen Passat при выезде с второстепенной дороги не пропустил Hyundai ix35. При столкновении 48-летняя женщина-водитель получила травмы. Госпитализация ей не потребовалась.

На водителя Volkswagen инспекторы возбудили административное расследование по двум статьям.