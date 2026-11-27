Полицейские раскрыли кражу денег со счёта в Жуковском районе

2026, 27 ноября 12:38

Полицейские раскрыли кражу денег со счёта в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В полицию обратилась пожилая жительница Жуковского района. Она потеряла свою банковскую карту. Прежде чем пенсионерка успела заблокировать платежное средство, со счёта пропали свыше 5000 рублей. Неизвестный злоумышленник расплатился картой в магазинах самообслуживания.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в хищении. 64-летнего брянец уже был судим за угрозу убийством.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».