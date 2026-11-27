Тюльпан в дубовых листьях: чем живут татары Брянска

2026, 27 ноября 16:43

В Брянске появилась татарская национально-культурная автономия, по-татарски «Брянск шәһәренең татар милли-мәдәни автономиясе». Учредительное собрание прошло в этом году, в ноябре организация получила госрегистрацию. Сама автономия молодая, а история татар на Брянщине уходит корнями в Средневековье.

Тогда служилые татары охраняли границу с Великим княжеством Литовским и получали за службу землю и дворянство. Долгие годы татар Брянщины собирал вокруг себя профессор Брянского государственного университета Ахнаф Закиров, а теперь его дело продолжают другие.

Автономия создана для национально-культурного самоопределения татар Брянска на основе добровольной самоорганизации. Её участники хотят сохранить самобытность, развивать язык, образование и культуру, укреплять единство российской нации, налаживать отношения между этносами и поддерживать диалог религий. Отдельная забота – молодёжь. Детям и подросткам здесь помогают осваивать историю и традиции своего народа. Ещё одна задача касается народных промыслов и ремёсел, их хотят сохранить как живое дело.

Даже эмблема у организации со смыслом. Как рассказывает соучредитель Эльмира Уразманова, в символике отражена созидательная и объединяющая работа. Тюльпан означает красоту и совершенство, дубовые листья вокруг него – силу и прочность.

Связь со Всемирным конгрессом татар у автономии уже есть, и она продолжает работать. По приглашению конгресса Брянск представили на всероссийском съезде, куда приехали участники из 78 регионов. Активисты общины побывали на XVI Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей «Милли тормыш һәм дин» (то есть «Национальная жизнь и религия»), и на празднике «Изге Болгар җыены». Так Брянскую область увидели на крупных всероссийских форумах в Татарстане.

Заметным событием года стал «Татарский диктант», он же «Татарча диктант». В апреле 2026 года в Брянском государственном краеведческом музее жители региона впервые присоединились к международной акции по проверке грамотности на татарском языке. В этот раз её посвятили 140-летию поэта Габдуллы Тукая.

Впереди у автономии, по словам её соучредителя, ещё много добрых дел. Делать их собираются вместе с другими национальными сообществами Брянщины, чтобы крепить мир и дружбу между народами.