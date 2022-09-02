Двух браконьеров из Брянска ждёт суд

Двое жителей областного центра выслушают приговор за убийство пяти косуль и оленя.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о незаконной охоте в отношении 39-летнего и 40-летнего жителей города Брянска.

По версии следствия, обвиняемые в конце марта 2022 года в Брасовском районе при помощи тепловизионного прицела выследили диких животных. Из карабина фигуранты убили пять косуль и одного благородного оленя. Государственному охотничьему фонду Российской Федерации причинён ущерб на 270 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит до пяти лет колонии.