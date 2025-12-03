Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Суды

Бывшего директора брянского мунпредприятия ждёт суд за сокрытие денег от налоговой

2025, 03 декабря 15:39
Бывшего директора брянского мунпредприятия ждёт суд за сокрытие денег от налоговой
Бывшего директора брянского мунпредприятия ждёт суд за сокрытие денег от налоговой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о сокрытие денег организации для взыскания недоимок по налогам. Приговор выслушает бывший директор муниципального предприятия «Жилье» в Новозыбкове. 

По версии следствия, в 2023–2024 годах фигурант директор направил контрагентам распорядительные письма о перечислении денег, минуя расчетные счета предприятия. В результате он сокрыл более 4,4 млн рублей. На эти деньги должно было быть произведено взыскание недоимкам по налогам и страховым взносам в сумме более 3,7 млн рублей.

