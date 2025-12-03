Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

«Трафаретчика» задержали наряд ППС в Брянске

2025, 03 декабря 16:17
«Трафаретчика» задержали наряд ППС в Брянске
«Трафаретчика», распространяющего рекламу интернет-магазина с наркотиками, задержал наряд патрульно-постовой службы полиции  в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

Ранним утром 30 ноября в Советском районе Брянска наряд патрульно-постовой службы полиции заметил подозрительного мужчину. Тот пытался что-то спрятать от правоохранителей за спиной. При приближении полицейских мужчина бросил на землю предмет, который оказался трафаретом с адресом интернет-магазина, торгующего наркотиками. С его помощью баллончиком с краской злоумышленник наносил запрещённую рекламу на здания и заборы. Задержанный признался, что за каждое изображение ему обещали заплатить 150 рублей.

49-летнего нарушителя заключили под стражу. Ранее он уже был судим за незаконное хранение запрещённых веществ. Стражи порядка составили протокол за мелкое хулиганство. Также мужчине грозит ответственность за пропаганду наркотических средств.

