«Трафаретчика» задержали наряд ППС в Брянске

2025, 03 декабря 16:17

«Трафаретчика», распространяющего рекламу интернет-магазина с наркотиками, задержал наряд патрульно-постовой службы полиции в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Ранним утром 30 ноября в Советском районе Брянска наряд патрульно-постовой службы полиции заметил подозрительного мужчину. Тот пытался что-то спрятать от правоохранителей за спиной. При приближении полицейских мужчина бросил на землю предмет, который оказался трафаретом с адресом интернет-магазина, торгующего наркотиками. С его помощью баллончиком с краской злоумышленник наносил запрещённую рекламу на здания и заборы. Задержанный признался, что за каждое изображение ему обещали заплатить 150 рублей.

49-летнего нарушителя заключили под стражу. Ранее он уже был судим за незаконное хранение запрещённых веществ. Стражи порядка составили протокол за мелкое хулиганство. Также мужчине грозит ответственность за пропаганду наркотических средств.