Директором брянского департамента здравоохранения стала Татьяна Маркина

2025, 02 декабря 11:12

Директором брянского департамента здравоохранения стала Татьяна Маркина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

1 декабря на оперативном совещании губернатор Брянской области Александр Богомаз представил нового директора департамента здравоохранения. Должность заняла Татьяна Маркина.

В последние годы Татьяна Маркина работала первым заместителем директора департамента. Также она руководила Брянской областной инфекционной больницей и региональным отделением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Александр Богомаз отметил, что Татьяна Маркина имеет огромный опыт работы в области здравоохранения и справится со всеми поставленными задачами.