Климовчанин обвиняется в убийстве жены брата

Житель Климово предстанет перед судом по обвинению в убийстве жены брата.

Как сообщает прокуратура Брянской области, трагедия разыгралась во время празднования Дня Победы.

В ночь на 10 мая 2022 года во время праздничного застолья родственники повздорили, и обвиняемый, по версии следствия, взялся за нож.

Женщина выбежала из дома и попыталась скрыться, однако обвиняемый догнал ее на улице и ударил ножом в область сердца. Потерпевшая скончалась на месте.

Обвиняемому светит до 15 лет за решеткой.