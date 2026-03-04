Кражу шоколада на 5600 рублей из магазина раскрыли полицейские в Брянске

Кражу шоколада на 5600 рублей из магазина раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась директор сетевого магазина в городе Брянске. Из торговой точки пропали шоколадные плитки на более чем 5600 рублей. Момент кражи попал на запись камер видеонаблюдения.

Участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого. 51-летний житель Советского района Брянска ранее уже был судим. Шоколадки злоумышленник продал незнакомцам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».