Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Кражу шоколада на 5600 рублей из магазина раскрыли полицейские в Брянске

2026, 04 марта 17:32
Кражу шоколада на 5600 рублей из магазина раскрыли полицейские в Брянске
Источник фото

Кражу шоколада на 5600 рублей из магазина раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

В полицию обратилась директор сетевого магазина в городе Брянске. Из торговой точки пропали шоколадные плитки на более чем 5600 рублей. Момент кражи попал на запись камер видеонаблюдения. 

Участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого. 51-летний житель Советского района Брянска ранее уже был судим. Шоколадки злоумышленник продал незнакомцам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Молоковоз и «Газель» повредили дроны в Погарском районе
04 марта 18:17
Молоковоз и «Газель» повредили дроны в Погарском районе
Брянский самбист стал бронзовым призёром чемпионата России
04 марта 16:30
Брянский самбист стал бронзовым призёром чемпионата России
Брянский вокалист завоевал Гран-при всероссийского конкурса
04 марта 13:48
Брянский вокалист завоевал Гран-при всероссийского конкурса

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14384) брянск (6830) ДТП (2691) ГИБДД (2221) прокуратура (2039) уголовное дело (2005) Александр Богомаз (1874) суд (1786) авария (1645) мчс (1500) коронавирус (1272) умвд (1039)