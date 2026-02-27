Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Дело о мошенничестве с налогами на 390 млн рублей рассмотрел суд в Брянске

2026, 27 февраля 10:47
Дело о мошенничестве с налогами на 390 млн рублей рассмотрел суд в Брянске. Об это сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. На скамье подсудимых оказались четверо жителей региона. 

С 2018 по 2020 год участники преступной группы организовали поставки плодоовощной продукции из иностранного государства в Россию по заниженным ценам. Они уплачивали налог на добавленную стоимость при пересечении таможни. По фиктивным документам через подконтрольных юридических лиц фигуранты поставляли товар напрямую покупателям, указывая в документах заниженную цену. При этом ежеквартально они обращались в налоговую инспекцию для возмещения им уплаченного НДС. Ущерб бюджету Российской Федерации превысил 390 млн рублей.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от четырёх до девяти лет со штрафом от 250 тысяч до 900 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

