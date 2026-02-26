Брянцы завоевали девять медалей на соревнованиях по армрестлингу в Орле

2026, 26 февраля 08:50

Брянцы завоевали девять медалей на соревнованиях по армрестлингу в Орле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Орле состоялся Кубок города по армрестлингу. В состязаниях поучаствовали более 90 спортсменов из разных регионов, в том числе и Брянской области.

Золотые медали завоевали Сергей Семенченко, Михаил Голенков и Тимофей Силаков . Сурхай Гасанов стал вторым. На третью ступень пьедестала почёта поднялись Магамед-Саид Гасанов, Руслан Синица, Александр Васин, Александр Пастушонок и Денис Сорокин.