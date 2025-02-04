Кражу золотых украшений раскрыли брянские полицейские

Подозреваемую в краже золотых украшений на 140 тысяч рублей у родственницы задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 56-летняя жительница Погарского района. Женщина купила цепочку и кулон из золота, стоимостью около 142 тысяч рублей. Она спрятала украшения в спальне под постельным бельем. Но через два дня ювелирные изделия исчезли.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастна 36-летняя родственница потерпевшей. Ведущая асоциальный образ жизни женщина сдала золотые украшения в ломбард, выручив четверть реальной стоимости. Деньги она потратила на алкоголь и продукты.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела и устанавливает местонахождение украшений.