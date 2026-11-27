Мужчина погиб при нападении дрона на Белую Берёзку

2026, 27 ноября 10:00

Мужчина погиб при нападении дрона на Белую Берёзку. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

За минувшие сутки Брянская область неоднократно подвергалась атакам ВСУ. 157 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа нарушили воздушную границу региона. Подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии уничтожили все вражеские цели.

Кроме того, дрон-камикадзе атаковал дом в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района. 51-летний мужчина, находившийся неподолёку, погиб.

«Глубокие соболезнования родным погибшего, семье будет оказана необходимая помощь», – подчеркнул губернатор Егор Ковальчук.

В Суземке житель подорвался на взрывном устройстве, сброшенном с беспилотника. Мужчине оказали помощь врачи.