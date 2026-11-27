Брянец получил условный срок за сбор наркотикосодержащего растения в лесу

2026, 27 ноября 14:43

Брянец получил условный срок за сбор наркотикосодержащего растения в лесу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств рассмотрел брянский суд. Приговор выслушал 43-летний житель Брасовского района.

В начале августа 2026 года мужчина в лесу собрал дикорастущую растение, содержащее наркотики. Он хранил его у себя дома для личного потребления. Сотрудники правоохранительных органов из незаконного оборота изъяли более 18 граммов запрещённого вещества.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы.Решение не вступило в законную силу.